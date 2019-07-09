KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan AB'ye sondaj tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği'nin sondaj açıklamalarına tepki gösterdi. Tatar, AB'nin Türkiye'nin sondaj çalışmaları için "kanunsuz ve endişen verici" ifadeleri için "konunun daha da çıkmaza girmesine neden oluyorlar" dedi

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmaları ile ilgili olumsuz açıklamarına KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan yanıt geldi.



AB Dışişleri ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşması ile birlikte, sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve endişe verici" olarak nitelendirmişti.



Tatar, AB'nin tepkisini protesto ettiklerini söyledi. AB'nin, baştan beri izlediği Rum-Yunan yanlısı tutumuyla Kıbrıs konusunun daha da çıkmaza girmesine neden olduğunu belirtti.



Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarında hakkı olduğuna vurgulayan Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk tarafı da sondaj çalışmalarını sürdürecektir. Çıkılan bu yol doğru yoldur ve bu yoldan dönüş yoktur." dedi.



ulusal.com.tr

