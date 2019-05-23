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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunuldu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar başbakanlık görevini devraldı. Yeni hükümetin uyum içinde çalışacağını söyleyen Tatar, Akıncı'nın savunduğu "Federal Çözüm" modeline karşı olması ile biliniyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye ile aynı düşünüyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti kuruldu. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, başbakanlık görevine getirildi. 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay hükümet protokolünü imzaladı. Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunan Tatar, yeni kabineyi açıkladı.

Tatar, her iki partinin de uyum içinde çok güzel işler başaracağını söyledi.

Ersin Tatar, kabiyeni açıkladıktan sonra başbakanlık binasına geçti. Görevi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan devraldı. 

Yeni koalisyon hükümeti Akıncı'nın savunduğu Rumlarla bir "Federal Çözüm" modeline uzak. 

Kıbrıs konusunda Türkiye ile aynı düşündüklerini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da bunu dikkate alması gerektiğini belirtti. Doğu Akdeniz konusunda da önemli vurgu yaptı. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC
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