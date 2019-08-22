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KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir

KKTC Başbakanı Tatar, "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Başbakanı Tatar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir." dedi.

Tatar açıklamasının devamında, "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC
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