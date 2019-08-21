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KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.

KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'yi ziyaret edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 22 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Tatar, görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar'ın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele almaları öngörülüyor.

Tatar'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti #ersin tatar
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