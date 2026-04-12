KKTC Başbakanı Üstel, Paskalya kutlamalarında Türk bayrağının yakılmasını kınadı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Paskalya kutlamaları sırasında Türkiye ve KKTC bayraklarına yönelik saldırı düzenlendi. Etkinliklerde ayrıca TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın fotoğrafının yer aldığı bir posterin yakıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY’de son günlerde Paskalya kutlamaları sırasında yaşanan provokatif gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, adada barış ve istikrarı tehdit eden bir anlayışın yeniden canlandırılmak istendiğini vurguladı.

"EOKA ZİHNİYETİ YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİR"

Üstel, EOKA zihniyetinin yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, Paskalya etkinliklerinde Türk bayraklarına yönelik saldırıları "açık düşmanlık" olarak niteledi. Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"EOKA terör örgütünün işlediği insanlık suçlarının ‘kahramanlık’ diye sunulması, tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının yanında nefretin ve düşmanlığın sistematik biçimde körüklenmesidir."

Rum yönetimi ve bazı uluslararası çevreleri de eleştiren Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios’un tutumunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Üstel,

"Bu anlayışın Rum yönetiminin ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Üstel, nefret söylemlerinin genç nesilleri olumsuz etkilediğini ve adanın geleceğini riske attığını da vurguladı.

"BAYRAĞA YÖNELİK SALDIRI SAYGISIZLIK, DÜŞMANLIK VE KİN GÖSTERGESİDİR"

Paskalya etkinlikleri sırasında Türk bayraklarına saldırıya değinen Üstel, bu eylemleri sert sözlerle kınadı. KKTC Başbakanı, "Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye ve KKTC bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir" dedi.

Yaşananların çözüm sürecine zarar verdiğini belirten Üstel, iki devletli çözüm vurgusunu yineleyerek,

"Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür" dedi.

TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

Türkiye ile dayanışma mesajı da veren Üstel, "Anavatanımız Türkiye ile tam bir dayanışma, uyum ve iş birliği içerisinde, devletimize ve halkımıza yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasının sonunda Rum tarafına çağrıda bulunan Üstel, "Rum tarafını aklıselime, sorumlu davranmaya ve nefret dilinden uzak durmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da yaşananlara ilişkin açıklama yaparak,

"Kıbrıs Türkü’nün vatanında Paskalya hayali kuranlar... Son paskalyanız olur" dedi.