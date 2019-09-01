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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın Lute'yi kabul ettiğini ve yaklaşık 2 saat görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman da hazır bulundu.

Lute ile "uzun ve yararlı bir görüşme" yapıldığını kaydeden Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumunu ayrıntıları ile izah ettiğini aktardı.

Burcu, "Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramlar ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmüştü.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanı Akıncı #Jane Holl Lute #görüşme
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