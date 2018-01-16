İtalya'nın Lefkoşe Büyükelçisi Cavallari, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İtalya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Andrea Cavallari ile görüştü.



Cumhurbaşkanı Akıncı, görevine yeni atanan Büyükelçi Cavallari’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu son durum hakkında bilgi verdi.



Görüşmede, Büyükelçi Cavallari'ye, Rum tarafının Akdeniz'deki doğal gaz aramalarına ilişkin tek taraflı attığı adımların yarattığı gerginliklerden Kıbrıs Türk tarafının duyduğu kaygıyı aktaran Akıncı, Doğu Akdeniz'in gerginliklerin yerine iş birliği alanı olması gerektiğini bildirdi.