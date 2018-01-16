Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya nezaket ziyareti

İtalya'nın Lefkoşe Büyükelçisi Cavallari, Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya nezaket ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İtalya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Andrea Cavallari ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görevine yeni atanan Büyükelçi Cavallari’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ederek Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu son durum hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Büyükelçi Cavallari'ye, Rum tarafının Akdeniz'deki doğal gaz aramalarına ilişkin tek taraflı attığı adımların yarattığı gerginliklerden Kıbrıs Türk tarafının duyduğu kaygıyı aktaran Akıncı, Doğu Akdeniz'in gerginliklerin yerine iş birliği alanı olması gerektiğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC #İtalyanın Lefkoşa Büyükelçisi Cavallari #Cumhurbaşkanı Akıncı
Önceki Haber
Darbeci general gemiyle kaçış planı yapmış
Sonraki Haber
Türkiye'nin yeni Tiran Büyükelçisi Yörük görevine başladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.