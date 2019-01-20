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​KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal hareket

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum kesimi ile makam odasında yaptığı görüşmede KKTC bayrağını odadan kaldırdı. Bu skandala yönelik savunması ise daha büyük tepki topladı. Akıncı kendisini eleştirenleri "Bayrak üzerinden ucuz siyaset" yapmakla suçladı.

​KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal hareket

Rum kesimi geldi, bayraklar kalktı. Kamuoyunda oluşan tepki büyük oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Kesimi heyetini makam odasında ağırladı.

Ancak heeytin kabulü sırasında Akıncı'nın yaptığı hareket, tepkiye neden oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, temsil ettiği ülkenin resmi bayrağını makam odasından kaldırttı.

Normal şartlarda, Akıncı heyet ağırlarken bayraklar odada bu şekilde duruyor....

Akıncı, tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Savunması da en az skandal hareketi kadar tepki çekti. Akıncı bayrağın ‘Siyasi empoze’ olduğunu savundu.

"BAYRAK UCUZ SİYASET"
Mustafa Akıncı, "Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hâlâ bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış... Birkaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu. Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekânlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri. Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC #Mustafa Akıncı
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