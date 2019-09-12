KKTC'de askeri bölgede patlamalar meydana geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün gece hareketli saatler yaşandı. Girne'nin doğusunda bulunan askeri bölge içerisindeki cephanelikte yangın çıktı.

Yangının ardından arka arkaya patlamalar meydana geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay olay yerine gitti.

Patlama sırasında yaralananlar oldu ancak can kaybı yaşanmadı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptığı basın açıklamasında Türkiye ile ortak kriz masaları kurulduğunu duyurdu.

Türkiye'den bir heyet de bölgeye gitti.

Tatar, KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgileri de aktardı.

ulusal.com.tr