Girne limanında dün polis ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si çocuk, 19'u kadın, toplam 45 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelilerin Türkiye'de FETÖ üyeliğinden arandığı saptandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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