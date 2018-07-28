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KKTC'de büyük operasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne limanından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden Türkiye'de arandığı belirtildi.

KKTC'de büyük operasyon

Girne limanında dün polis ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si çocuk, 19'u kadın, toplam 45 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelilerin Türkiye'de FETÖ üyeliğinden arandığı saptandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #KKTC #fetö
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