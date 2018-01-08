Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan erken seçimde oyların yüzde 35'inden fazlasını alan Ulusal Birlik Partisi birinci oldu. 50 kişilik Meclis'te UBP, 21 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Uzmanlara göre, halk UBP'yi seçerek Rum tarafıyla federe devlet kurmak isteyenlere karşı bir tavır gösterdi.

Ada'da Ulusal Birlik Partisi yine birinci parti oldu. Ancak sonuçlara göre ülkeyi ya koalisyon ya da yeniden seçim bekliyor .



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar, yeni hükümetini belirlemek için sandık başına gitti.



Erken genel seçimde 8 partiden 379 ve 9 bağımsız adayla birlikte toplam 388 aday, 50 milletvekilinden oluşan parlamentoya girmek için yarıştı.



Sonuçlara göre yarışı Ulusal Birlik Partisi kazandı. Mevcut Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün partisi UBP oyların yüzde 35'inden fazlasını aldı.



190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, Cumhuriyetçi Türk Partisi yüzde 21,6 ile ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi ise yüzde 16,8 ile üçüncü sırada yer aldı.



Buna göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 3, Toplumcu Demokrasi Partisi 2 milletvekilini meclise sokmayı başardı. Hiçbir parti hükümet kurmak için gerekli 26 milletvekili sayısına ulaşamadığı için Ada'da koalisyon kurulması bekleniyor. Koalisyon kurulmadığı takdirde ise yine seçime gidilmesi gerekiyor. Koalisyonun en büyük ortaklarından görünen Halk Partisi ise yaptığı açıklamalarla UBP ile koalisyon yapmayacağını duyurdu.



Sonuçları Ulusal Kanal'a değerlendiren eski Kıbrıs Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç, UBP'nin birinci olmasının bağımsız ve egemen Kıbrıs davası açısından önemli olduğunu vurguladı.



Bulunç, seçimlerden çıkan halkın iradesi göz önünde bulundurularak Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması için girişimlerin başlatılması gerektiğini söyledi.





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