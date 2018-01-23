KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarını ayrı ayrı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, erken seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Ocak erken genel seçimlerinin ardından siyasi parti başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Akıncı, ilk olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özgürgün, güçlü, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek partisinin bunun için hazır olduğunu söyledi.



"Üçlü veya dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz"



Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek, teamüller gereği hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi gerektiğini vurguladı.

UBP'nin bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir parti olduğuna işaret eden Özgürgün, "Üçlü veya dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da halk da sıkıntı çeker. Hükümet kurulamıyorsa da bunun sorumlusu UBP olmaz." şeklinde konuştu.

Akıncı daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü.

Erhürman görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "4’lü koalisyon görüşmeleri bir anlaşma noktasında değil. Görüşmeler, iyi niyetle ve karşılıklı güven içinde devam ediyor.” dedi.

Ardından Halk Parti (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı da ayrı ayrı kabul etti.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.

Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Ülkede daha önce Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. Muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

