UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, Mecliste temsil edilen 4 partinin lideri ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen 4 parti genel başkanı ile bir araya geldi.



KKTC'de 7 Ocak'taki erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan alan Özgürgün, bugünkü ilk görüşmesini Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile yaptı.



Özgürgün daha sonra Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile parti genel merkezlerinde görüştü.



Hüseyin Özgürgün görüşme sonrası yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti oluşturabilme konusunda bir ışık gördüğünü belirterek, "Ülke bir hükümet oluşumunu bekliyor. Biz temaslarımızı devam ettireceğiz. Bu ışık olduğu sürece görev bende kalacak. Bugünden itibaren çok geç olmamak kaydıyla bir neticeye ulaşabileceğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.



Anayasaya göre, hükümeti kurma görevi alan milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde neticelendirmek veya görevi iade etmekle yükümlü.



Erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, TDP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.