KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümet kurmak üzere yetki alan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle görüşmelerine devam ediyor.

Türk Ajansı Kıbrısın haberine göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) yetkilileriyle bir araya geldi.

Tatar, hükümet kurma ziyaretleri çerçevesinde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Ekonomik kriz nedeniyle bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine işaret eden Tatar, hükümet için alternatiflerin belli olduğunu, bunların, UBP-HP veya UBP-CTP ya da erken seçim için seçim hükümeti olduğunu, başka alternatif bulunmadığını yineledi.

UBP-HP koalisyonu beklentisinin yüksek olabileceğini ancak HP ile herhangi bir uzlaşma durumunun bulunmadığını ifade eden Tatar, " (Ben bu pozisyondayım daha güçlüyüm, daha fazla koparayım) noktasında olmamalıyız, çünkü büyük bir kriz, mali sıkıntılar var." dedi.

Tatar, dörtlü koalisyon hükümetinin istifasının ardından yeni bir hükümet kurulana kadar yaşanacak boşlukta "herhangi bir icraatın olmaması gerektiğini” kaydetti.

Denktaş, DP’nin meclis oturumlarında sorumlu muhalefet anlayışıyla ülkenin daha ileriye gidebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olacağını, dörtlü koalisyonun sona ermesiyle genel beklentinin UBP-HP koalisyonunun kurulması yönünde olduğunu ifade etti.



Tatar TDP'yi ziyaret etti

UBP Genel Başkanı Tatar, daha sonra TDP'yi ziyaret ederek Genel Başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Tatar’ın yanı sıra UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, milletvekilleri Özdemir Berova, Dursun Oğuz ve Nazım Çavuşoğlu'nun katıldığı görüşmede TDP’den de Genel Sekreter Halil Hızal, milletvekili Zeki Çeler, MYK üyeleri Deniz Birinci ve Safiye Özaltıner yer aldı.

Görüşmeden sonra basına açıklama yapan Özyiğit, hükümeti bozanların onu kurma sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, konuşulmakta olan bir kabine formülü bulunduğunu, bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, toplumun kaybedecek zamanı olmadığını, acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu, toplantıda UBP heyetine bunları aktardıklarını kaydetti.



Tatar, erken seçime gidilecekse, TDP’nin de erken seçim hükümeti içinde olabileceğini söyledi.

Özyiğit ise erken seçim hükümetinde yer alacakları taahhütüne girmediklerini, böyle bir alternatifin ortaya çıkması halinde değerlendirileceğini, bu yönde bir gündemleri bulunmadığını dile getirdi.



Tatar YDP temsilcileriyle görüştü

Tatar, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı ile de bir araya geldi.

Arıklı, görüşmede Tatar ve heyeti ile hükümet formüllerini ele aldıklarını, YDP olarak verebilecekleri formülü izah ettiklerini kaydetti. YDP’nin en başından beri kurulacak erken seçim hükümetine içeriden veya dışarıdan destek verebileceğini söylediğine dikkat çeken Arıklı, bunu Tatar’a da bir kez daha ilettiklerini belirtti.

Seçim yasasının mutlaka elden geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Arıklı, bununla ilgili ayrı bir çalışma yapılacağını ifade etti. Tatar, YDP ile yaptıkları görüşmede ülke sorunlarını ele aldıklarını kaydetti.

Nihai kararın çok uzatılmadan verilmesi gerektiğine işaret eden Tatar, bu tablonun en erken zamanda netleşmesi için çalışacaklarını kaydetti.



Anayasal süreç

KKTC'nin 35. hükümetini kurma görevini alan Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.



Yeni hükümetin kurulması halinde Cumhurbaşkanınca atanacak Bakanlar Kurulunun listesi, Cumhuriyet Meclisine sunulacak. Bakanlar Kurulunun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisinde okunacak ve ardından güven oylamasına gidilecek.



Programın, Cumhuriyet Meclisinde okunmasından 2 gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir gün sonra oylama yapılacak.



Anayasaya göre, güvenoyu alan Bakanlar Kuruluna karşı, güven oylamasından sonra 3 ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor.



KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.