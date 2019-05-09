Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koalisyon bozuldu. Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliğinde, Demokrat Parti, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Halkın Partisi ortaklığında kurulan Koalisyon Hükümeti, Halkın Parti'sinin verdiği çekilme kararı ile bozuldu.



Maliye Bakanı ve DP'nin Genel Başkaı Serdar Denktaş'a, devlet tarafından babası Rauf Denktaş'a ait bir arazinin on yıllığına kiralanması, krizi ortaya çıkaran gelişme oldu.



Halkın Partisi, arazinin Dentaş'a kiralanmasına karşı çıktı. Tepkiler üzerine Serdar Denktaş göreviden istifa etti.



Yaklaşık 4 saatlik bir toplantının ardından Halkın Partisi, koalisyondan çekilme kararı aldı. Yapılan oylamada çekilme kararı 55'e 4 oyla kabul edildi.



HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz durum derin bir güven bulanımın yaşandığı durumdur. Hükümet içerisinde güven bunalımı vardı. Gelinen nokta sineye çekilecek nokta değildir." dedi.



Halkın Partisi'nin koalisyondan çekilme kararı üzerine Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya istifasını sundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümeti kurma görevini Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'a verecek.



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