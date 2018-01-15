Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 7 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı.



Mazbatalar, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde ve diğer ilçelerde düzenlenen törenlerle milletvekillerine verildi.

Mazbata törenine, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katılmadı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisi'nde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.



Erken genel seçimde UBP 21, CTP 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Ülkede daha önce Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP'nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. Muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Mecliste hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.



KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.