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KKTC'de okullar yarın tatil edildi

KKTC'de iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi.

KKTC'de okullar yarın tatil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu arada Girne-Lefkoşa ve Girne-Dikmen kara yolu şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı, birçok bölgede enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik kesintisi oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC
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