"Görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzum, meclisin verimli bir yapıyla kurulması"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) erken genel seçimlerinde liderler oylarını kullandı.

KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu başkent Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 139 numaralı sandıkta verdi.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde bulunduğu süre boyunca "Meclis halkındır" ifadesini sıklıkla kullandığını anımsattı.

Siber, seçim gününün, halkın iradesinin meclise yansıdığı gün olduğunu vurgulayarak, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Ülkesinin en fazla gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğuna işaret eden Siber, seçim sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, "Görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzum, meclisin verimli bir yapıyla kurulması." ifadesini kullandı.



"Kıbrıs sorununun çözümüne katkısı olacak bir hükümet kurulmalı"

KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eşi Oya Talat ile Girne'de 19 Mayıs Türk Maarif Kolejindeki 92 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ardından basına yaptığı açıklamada Talat, seçimden, hem ülke içi sıkıntıları çözecek hem de bekleyen ve ciddi bir sorun olarak devam eden Kıbrıs meselesiyle ilgili adımlar atabilecek gelişmelere yol açabilecek bir hükümetin kurulması yönünde sonuçlar alınmasını diledi.

Talat, "Hükümetler, doğrudan Kıbrıs sorunuyla ilgili görünmese de aslında birçok konuda hazırlık yapan mekanizma hükümet olduğu için son derece önemlidir. O bakımdan benim dileğim, Kıbrıs sorununun çözümüne de katkısı olacak bir hükümetin kurulabilmesidir." dedi.



YDP olağanüstü kurultaya gidecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Arıklı, seçim sonuçları ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini belirtti.

Bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenme amacıyla yapılacağını söyleyen Arıklı, YDP Tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle olağanüstü kurultaya gidileceğini duyurduğunu belirtti.

Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını vurguladı.



Seçim sisteminin değişmesi gerektiğine ve mevcut sistemde oluşturulacak herhangi bir hükümet şeklinin istikrarlı olmayacağına işaret eden Arıklı, tek bölgeli karma oy uygulamasının olmadığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini ve karma oyun siyasi partilere de zarar verdiğini ileri sürdü.



Arıklı ayrıca, propaganda sürecinin son derece demokratik, temiz ve şaibesiz geçtiğini belirtti.



"Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, oyunu Girne'de Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü'ndeki 70 numaralı sandıkta verdi.



Eşi Aliye Ummanel ile oyunu kullanan Özersay, daha sonra basın mensuplarına kısa açıklama yaptı.



Özersay, halka güvendiğini belirterek, "Bugün çok güzel bir gün. Bugün halk konuşacak. Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak. Bunu yürekten söylüyorum." dedi.

- "Umarım halkımız gelir ve oyunu kullanır"

Oyunu Fazıl Plümer Anaokulu'nda 56 numaralı sandıkta kullanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman da seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün artık bu sandıktan ne çıkacağından ziyade olgun bir seçim günü yaşanması önemli. Umarım halkımız gelir, oyunu kullanır ve yoğun bir katılım olur." açıklamasında bulundu.

Erhürman, zor bir seçim süreci yaşadıklarını fakat büyük sıkıntılar olmadan seçim sürecinin aşıldığını belirterek, seçimlerin KKTC demokrasisinin olgunlaşması açısından önemine işaret etti.



"Demokratik ve dostane bir yarış oldu"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de oyunu 9 Eylül İlkokulu'nda 187 numaralı sandıkta kullandı.

Özyiğit, seçim süreci boyunca tüm partilerin düzeyli bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve demokratik, özgürlük içerisinde dostane bir yarış olduğunu kaydetti.

Seçim sisteminin, üzerinde tartışmaların devam edeceği bir sistem olduğunu söyleyen Özyiğit, seçmenlerin adaylardan herhangi birine oy verebilmesi ve adayların ülkenin her kesimindeki seçmenden oy talep etmesinin demokrasi açısından önem taşıdığını ancak bir yandan çarşaf listeyle bütünlüğü savunurken bir yandan da ilçeler bazında kısıtlamaya gidilmesinin "ters bir yaklaşım" olduğu belirtti.

Özyiğit, "Seçim sisteminde bazı sıkıntılar var. Önümüzdeki dönemde bunları tartışarak düzeltmemiz gerekir." dedi.