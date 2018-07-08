banner982
Tekirdağ'daki tren kazası sonrası önemli açıklama
Tekirdağ'daki tren kazası sonrası önemli açıklama
'Suriye, İsrail uçaklarından birini vurdu'
'Suriye, İsrail uçaklarından birini vurdu'
Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanı Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi
Genelkurmay Başkanı Akar, İncirlik Üssü'nü denetledi

KKTC'den başsağlığı mesajı

KKTC Başbakanlığınca kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu

KKTC'den başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu. 

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğü belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Kazada yaralananlara da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı. 

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasında başta yakınlarını yitirenler olmak üzere Türkiye’ye başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #KKTC #Tekirdağ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.