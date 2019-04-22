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KKTC'den sondaj hamlesi

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e kıta sağanlığı bildiriminde bulunmasının ardından Doğu Akdeniz'de kritik bir adım daha attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıyılarına yakın bölgelerde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını bildirdi. Uzmanlara göre Türkiye’nin bu hamlesi "güçlü bir meydan okuma"

KKTC'den sondaj hamlesi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hâkimiyetini artırıyor, sondaj çalışmalarını genişletiyor.

Geçen hafta Türkiye, Birleşmiş Milletler'e kıta sahanlığı konusunda bildirimde bulunmuştu. Bu hamlenin ardından kritik bir adım daha geldi. Buna göre, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kıyılarına yakın bölgelerde petrol ve doğal gaz arayacak.

Yunan basınında da çıkan haberlere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait sondaj gemileri, Türkiye’nin daha önce arama yapmadığı 1,2,8,9 parsellerinde çalışacak.

KKTC’nin isteğiyle, Türk Araştırma gemisi “Barbaros” görevlendirildi. Konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrez’e de bilgi verildi.

Anka Enstitüsü Başkanı emekli kıdemli Albay Rafet Aslantaş, Türkiye ve KKTC’nin ortaklaşa attığı bu adımın önemini anlattı.

Türkiye’nin dik duruşunu sürdürmesi gerektiğini ifade eden Aslantaş, “taviz verilmemeli” dedi.

Türk gemisi Barbaros’un belirtilen parsellerdeki sontaj çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında yaptığı çalışmaların hukuksuz olduğunu iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan sondaj çalışmalarının, Ada’daki Rum tezlerine karşı Türk tarafının elini güçlendirmesi anlamına geliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC
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