KKTC'den, Vatan Partisi’ne önemli ziyaret

Töre, Vatan Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, MYK Üyesi Prof. Dr. Ercan Enç ve Uluslararası İlişkiler Büro Üyesi Yusuf Tunçer ile bir araya geldi. Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Türkiye’nin Kıbrıs’a Barış Harekâtı’nı garantörlük hakkını kullanarak yaptığını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ulusal konular en büyük hassasiyetimizdir. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etle tırnak gibi ayrılmaz iki parçadır. 1974’e kadar çok acılar yaşadık. Allah bir daha o günleri Kıbrıs Türküne yaşatmasın ve bizi birbirimizden ayırmasın. Şimdi de Doğu Akdeniz’de emperyalist oyunlar devam ediyor. ABD’nin, Fransa’nın bölgede ne işi var? ‘Türkiye bölgeden çekilmeli’ deniliyor. Çekilecekse diğerleri çekilmeli. Doğalgaz çıkınca daha büyük oyunlar oynanmaya başladı. Toprak istiyorlar, Türk Ordusunun gitmesini istiyorlar. Biz Anavatandan asla vazgeçmeyeceğiz. Türk Ordusunun Adada kalmasından asla vazgeçmeyeceğiz.”

Mustafa Akıncı’nın yaptığı skandal “1974'te biz adına Kıbrıs Barış Harekâtı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." açıklamalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Töre, Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek vererek, “Diplomatik yollarla sorunlar çözülemiyorsa, askeri yöntemler zorunludur. Tıpkı 1974’de Kıbrıs Barış Harekâtı’nda olduğu gibi. Barış Pınarı Harekâtı da öyledir. Türkiye haklı sebeplerle bu harekâtı yaptı. Şu anda bulunduğum noktadan söylüyorum; Mustafa Akıncı’nın sözlerini kınıyorum. Kıbrıs Türk halkı teröre karşı Türk milletinin yanındadır ve harekâtı sonuna kadar desteklemektedir.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da, Rahmetli Rauf Denktaş’ı yâd edip, Kıbrıs mücadelesinin gençliğinden bu yana içinde olduğunu dile getirerek, 1974’de Meclis’te Kıbrıs Barış harekâtına sonuna kadar destek çıktığını, Kıbrıs’ta savaşan Mehmetçiklerimize gazi unvanı verilmesi hakkında çıkan yasa önerisini veren iki milletvekilinden biri olduğunu, geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs mücadelesinin yanında yer aldıklarını, Vatan Partisi’nin, Doğu Akdeniz’deki tehdit ve tehlikelere ilk vurgu yapan parti olduğunu vurgulayarak, KKTC’nin uluslararası alanda tanınması için yaptıkları özel çalışmaları anlattı.

Görüşme, karşılıklı dostluk ve iyi dileklerle sona ererken, Sayın Zorlu Töre, Vatan Partisi yöneticilerine Rauf Denktaş posteri ve Kıbrıs Türk Mücahitleri Derneği’nin TMT Andı ile Mücahitler Marşı’nı hediye etti.