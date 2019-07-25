KKTC Dışişleri Bakanı: 45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Mülkiyet hakkına saygılı olarak adım atacağız, statüko kırılacak. 45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz" dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Mülkiyet hakkına saygılı olarak adım atacağız, statüko kırılacak" ifadesini kullandı.



Özarsay, "45 yıldır kapalı olan Maraş'ta envanter çalışması için sahaya iniyoruz" dedi.



Maraş'la ilgili kararı incelemelerden sonra vereceklerini belirten Özersay, Maraş'ın sivil hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı.



KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.



ulusal.com.tr