KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulusal Kanal'da anlattı: İran'daki konferansta neler konuşuldu?

İran'ın Meşhed kentinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) dışişleri bakanları düzeyindeki 28. toplantısı düzenlendi. Toplantı, Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan dışişleri bakanları ve bakan yardımcıları düzeyinde yapıldı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran katılmıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti (KKTC) de zirvede yer aldı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İran'daki toplantıda neler konuşulduğunu Ulusal Kanal'da Gün Ortası programında anlattı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC olarak toplantılara ilk katılımlarının olmadığını söyledi. 1992'den itibaren Ekonomik İşbirliği Teşkilatındaki gözlemci üyelik sıfatının devam ettiğini belirten Tahsin Ertuğruloğlu, 2004 yılından itibaren Kıbrıs Türk Devleti ismiyle gözlemci üyeliklerinin olduğunu söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, toplantılara katılmalarının GKRY tarafından engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Tahsin Ertuğruloğlu, Ulusal Kanal'daki açıklamasında İran'ın KKTC'ye yönelik misafirperverliğinin de altını çizdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile toplantılara beraber katıldıklarını söyledi. Toplantıda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ertuğruloğlu ikili temaslarını da olabildiğince geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gelecek sene toplantıların Kazakistan'ın Astana kentinde olacağını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC olarak Kıbrıs Türk Devleti ismiyle toplantılarda yerini alacaklarını ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, toplantılar kapsamında kurduğu temaslar hakkında da bilgi verdi. Toplantılar hakkında detay bilgi vermekten kaçındığını ifade eden Tahsin Ertuğruloğlu, her adımlarını takip eden GKRY'nin söz konusu olduğunu belirtti. Detay bilgilerin GKRY için hedef teşkil ettiğini söyleyen Ertuğruloğlu, bunların KKTC'nin kat ettiği mesafeleri sabote etmek için kullanıldığını belirtti.

Tahsin Ertuğruloğlu görüşmelerle ilgili, "Yaptığımız görüşmelerde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti sıfatımızın üzerinde duruyoruz. KKTC olarak, Kıbrıs konusunda uluslararası camianın içine düştüğü hatadan vaz geçmesi çağrılarımızı gerçekleştiriyoruz. Rumlarla yeni ortaklık kurma diye bir hedefin söz konusu olmadığını, Kıbrıs sorunu denilen sorunun Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul ediliyor olmasını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerinin Kıbrıs sorununu yaratan bir örgüt olduğunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlarla zaten birinci karar Kıbrıs Rum tarafının sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul görmesine sebep olan Güvenlik Konseyi, Kıbrıs sorununu yaratan örgüt olmuştur. Bugün uluslararası arenada Kıbrıs sorunu diye bir sorun varsa bunun tek sorumlusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesidir. Kıbrıs isminin bir devlet adı olmadığı, Kıbrıs isminin bir adanın adı olduğu, bu adada iki devlet olduğu, iki ayrı halk olduğu, iki ayrı demokrası, iki ayrı egemenlik olduğu gerçeğinin vurgulandığı söylemlerimizi kullanmaya devam ediyoruz. İki taraf arasında ortak zemin gündeme gelip veya müzakereler gerçekleşiyor olsa bile bu müzakerelerin hedefinin yeni bir ortaklık kurma değil, adanın iki ayrı egemen eşit devletinin iş birliği, iyi komşuluk ilişkilerini oluşturmak adına müzakerelerin gündeme gelebileceğini, ortaklık denendiğini, bunu bozanın Rum tarafının olduğu ve dolayısıyla Rumların herhangi bir şekilde Kıbrıs Türküyle eşitlik temelinde bir ilişkiye girme niyetlerinin olmadığı, dünyanın kendilerine tek başlarına tanınmışlık vermesiyle Kıbrıs konusunda yeni bir ortaklığın gündeme gelmesinin önünün kapanmış olduğunu, bütün bunları detaylı bir şekilde bütün temaslarımızda kullanıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarının her zaman karşılarına çıkarıldığını ancak gerekçe gösterilen bu kararların bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olduğunu hatırlattı. Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının Kıbrıs meselesini bir istila ve işgal sorunu olarak yansıtmaya çalıştığını ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryeti olarak kullanma imkanı bulduğu ortamlarda haklı davalarını bütün sorunlara ve haksızlıklara rağmen ifade etmeye ve muhattaplarını kendilerine yönelik politikalarını düzeltme, KKTC ile ekonomik, kültürel, siyasi ilişkilerini geliştirmelerine yönelik çağrılarını yaptıklarını söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, bu hamleleri gerçekştirirken karşılarında KKTC'nin kat ettiği mesafeleri izleyip bunları sabote etme yönünde çalışan bir Rum tarafı ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Rum tarafının destekçileri olduğunu ifade etti.

Tahsin Ertuğruloğlu, "Çıktığımız yoldan geri adım atma diye bir lüksümüz yok. KKTC, coğrafyanın bir gerçeğidir. Tarihe şaka olsun diye kurulmuş bir devlet değildir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi ve Avrupa Birliği üyeleri başta olmak üzere hatalı bir uluslararası arenayla muhattabız. Onlara boyun eğip de Kıbrıs Türk halkını, adada Kıbrıs Cumhuriyeti denen bir Rum devletinde Türk azınlık durumuna düşürecek bir babayiğit anasından doğmuş değil. Haklı mücadelemizi bütün platformlarda her ne pahasına olursa olsun hayrkırmaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun..." dedi.