Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'un Paskalya Konuşmasında skandal ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Başpiskopos Ercan Havalimanı'nı kullanan Rumlar için "dini değerlerden sapmıştır" dedi. Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı Ortaçağ zihniyeti ve yaklaşımı olarak niteledi.

Paskalya Bayramı'nda dini değerler üzerinden düşmanlık yapan Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi.



Rum Başpiskopos Hrisostomos, Paskalya Bayramı'nda yaptığı konuşmada "Her gün Kuzey'e alışveriş için geçen, yasadışı Ercan havaalanını kullanarak seyahat edenler, kürtajı savunan ve eşcinsel çiftlerin birlikte yaşayabilmesini destekleyenler kadar ulusal ve dini değerlerden sapmıştır" demişti.



Başpiskopos bu kişileri "ulusal ve dini değerleri erozyona uğramış kesimler" olarak nitelendirdi.



Konuyla ilgili Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Çağ zihniyetini ve yaklaşımını yansıttığına işaret edildi.



Hrisostomos'un sözlerinin, Rum Ortodoks Kilisesinin ırkçı, ilkel ve hoşgörüden uzak anlayışında küçük de olsa iyileşme olmadığını en açık şekilde gözler önüne serdiği belirtildi.

"Kıbrıs Rum yönetimine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz, iki taraf arasında zaten var olan güven eksikliğini daha da geriye götüren bu açıklamaları kınayıp, iki halkı birbirinden uzaklaştıran açıklamalar yerine barışçıl ve iş birliğinin önemini vurgulayan mesajı, Kıbrıs Rum toplumuna veriniz."



KKTC DIŞİŞLERİ: ORTAÇAĞ ZİHNİYETİ

RUM BAŞPİSKOPOS: ERCAN'I KULLANANLAR DİNDEN SAPMIŞLAR

