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KKTC Maraş için harekete geçti! Başbakan Ersin Tatar Ulusal Kanal'a konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, 1974'ten bu yana kapalı duran Gazimağusa'nın Maraş Bölgesi için harekete geçti. Başbakan Tatar, tarihi kararla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu.

KKTC Maraş için harekete geçti! Başbakan Ersin Tatar Ulusal Kanal'a konuştu

Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Özersay, kapalı Maraş'la ilgili alınan kararı duyurdu.

Kıbrıslı Bakan envanter çalışması yapılacağını duyurdu. Bu çalışma sonrasında ortaya çıkacak verilere dayalı olarak atılacak adımlar ve yol haritası belirlenecek. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, kararın açıklanmasının ardından Ulusal Kanal'a bağlanarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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