KKTC yetkilisi Aşkın Meşeli: Türkiye, 6 adet F-16 gönderecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde güvenlik amacıyla KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.
Meşeli, söz konusu uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.