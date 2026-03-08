KKTC yetkilisi Aşkın Meşeli: Türkiye, 6 adet F-16 gönderecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde güvenlik amacıyla KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
KKTC yetkilisi Aşkın Meşeli: Türkiye, 6 adet F-16 gönderecek
Yayınlanma:

Kıbrıs Postası’na konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

Meşeli, söz konusu uçakların güvenlik amacıyla gönderileceğini belirterek, sevkiyatın sivil uçuşları etkilemeyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da dün yaptıkları açıklamada, son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla F-16 savaş uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirildiğini bildirmişti.

Muğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıMuğla’da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıGündem
İstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz' ve 'tehdit' soruşturması tamamlandı: İdareciler görevden alındıİstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz' ve 'tehdit' soruşturması tamamlandı: İdareciler görevden alındıGündem
f-16 kuzey kıbrıs türkiye
Günün Manşetleri
‘Taciz' ve 'tehdit' soruşturması
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
Sinpaş Reserve Marmaris
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
Çok Okunanlar
200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın! Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın!
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?