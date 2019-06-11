Sularının her geçen gün daha da ısındığı Kıbrıs'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikatta... Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı 10-13 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra ediliyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı.



Adını Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit düşen Teğmen Gönyeli’den alan tatbikat 10-13 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve kara sularında düzenleniyor.



Tatbikat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak icra ediliyor. Tatbikatı Katar, Pakistan, Nijerya, Kosova ve Filistin’den gözlemciler de takip ediyor.



Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı, kara ve deniz safhalarından oluşuyor.



11 Haziran’da tatbikatın kara safhası tamamlandı.



Tatbikat Girne yakınındaki 101 Evler Mevkii’nde yapıldı. Tatbikata 198 asker ve sivil personel katıldı.



Tatbikatta senaryo gereği Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşu yapan ve dağlık alana düşen sivil yolcu uçağı enkazına ulaşan arama kurtarma ekipleri kazazedeleri kurtardı.



Arama uçağının ve helikopterlerin kullanıldığı tatbikat izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.



Bir uçak kazasında meydana gelebilecek olası olayların senaryo olarak oynandığı tatbikatta kazazedelerin bir kısmı helikopterle kurtarıldı. Bölgeye gelen ambulanslar süratle kazazedeleri hastaneye yetiştirdi.



Tatbikatı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşe Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, eski KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan izledi.



Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı, deniz safhasıyla devam edecek.



İki farklı senaryonun icra edileceği denizdeki arama kurtarma tatbikatı Dipkarpaz ve Zeytin Burnu açıklarında icra edilecek.





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