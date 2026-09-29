KKTC'deki Filo Jet gemisi faciasında can kaybı 18'e yükseldi: 10 kişi hala kayıp

KKTC Başbakanlığı, arama çalışmaları sırasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Naaşın kimliğinin tespit edilmesi için DNA çalışması başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet yolcu gemisi faciasında bulunan bu son naaşla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e ulaştı. Kayıp 10 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

DÜN BULUNAN İKİ NAAŞIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Bir gün önce ulaşılan iki naaş üzerinde yapılan DNA incelemeleri tamamlandı. İncelemeler sonucunda naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün dün yaptığı açıklamada, bu iki naaşın batığın yaklaşık bin metre uzağında, 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmaları sırasında bulunduğu bildirilmişti.