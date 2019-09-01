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Klasik araba tutkunları Niğde'de buluştu

- "Yaza veda" adıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık 60 klasik araç tutkunu katıldı

Klasik araba tutkunları Niğde'de buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde'de klasik araç tutkunları "yaza veda" adlı etkinlikte bir araya geldi.
Niğde Murat 124 Sevdası Kulübünce Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda klasik otomobil etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Niğde'nin yanı sıra farklı illerden yaklaşık 60 klasik araç tutkunu katıldı.
Murat 124 Sevdası Kulübü Başkanı Gökhan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene ikincisini düzenledikleri etkinliği "yaza veda" adı altında yaptıklarını söyledi.
Klasik araç tutkunlarıyla tanışmak için etkinliği düzenlediklerini belirten Oral, "Etkinlikte, klasik sayılan bütün araçlar var. 1970 model Murat 124, 60 model Chevrolet, 82 model Serçe'miz, 131, yani bu tür araçlar bizlerle beraber." dedi.
Ticaretle uğraşan ve 1980 model Chevrolet'si bulunan Çağlar Köksen de 15 sene önce hobi olarak araç toplamaya motosikletle başladığını aktardı.
Oluşturduğu atölyede, kaporta, boya ve elektrik işlerini tamamen kendi yaptığını aktaran Köksen, şunları kaydetti:
"Bu aracı, yaklaşık 3 sene önce toplamak için aldım. 1,5 sene, çok ciddi bir çabayla yaklaşık toparlayıp bu hale getirdik. Bu araçta sadece döşeme, nikelaj ve egzoz dışındaki her şeyi kendim yaptım. Aracımız 6200 motor dizel, oldukça güçlü ve gösterişli bir araç. Bunu hobi olarak sadece hafta sonlarında veya akşam üzeri 15-20 dakika kullanıyorum. Kapalı garajda muhafaza ediyorum. Yağmurlu havada ve kışın çıkartmıyorum. Bu bir hastalık. Ben çok elimi yaktım, gözümü kaynak aldı, sabaha kadar ağladım. Bu işi para pul için yapamazsınız."

Etiketler; #Serçe #Niğde #Murat 124 #klasik araba #Chevrolet
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