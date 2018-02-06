Narkotik polisi tam 1,5 yıldır takip ettiği çeteyi çökertti. Çeteye üyeleri uyuşturucudan kazandıkları parayla klip çekti ve o klipte rol alan yerel sanatçı ve manken dışındaki herkes gözaltına alındı

Ankara polisi, büyük bir uyuşturucu çetesini çökertti.



Polis uyuşturucu ticareti yapan bir çeteyi 1,5 yıldır takipteydi. Deliller toplandı ve çete üyeleri kıskıvrak yakalandı.



Çete üyelerinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu çok sayıda uzun namlulu tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler arasında bir de müzik klibi vardı.



Aylık net kazancı 2 milyon lira olan örgüt mensupları, o klibi uyuşturucudan kazandıkları parayla kendileri için çektirmişti.



Klipte oynayan yerel sanatçı ve manken dışındaki herkes polisin operasyonu sonucu gözaltına alındı.



ATV'de yayınlanan Son Durak programında yer alan habere göre, iki kişi dışında klipte görünen herkesin çete üyesi olduğu iddia edildi.



Klipte polis bir kahvehaneyi basıp şarkıcıyı gözaltına alıyordu. O sahne çete üyeleri için gerçek oldu.



Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Klipteki İzmirli şarkıcı ile kadın mankenin çeteyle bağlantısı olup olmadığı ise araştırılıyor.



ulusal.com.tr