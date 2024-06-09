Koç Chatham House'da kıdemli danışman: Baronlar, FETÖ'cüler, Demirtaş, Oktar

Londra'daki baronlar, FETÖ'cüler, Andan Oktar cemaati ve Demirtaş sempatizanları...Fenerbahçe kongresi sporun ötesine geçti. Koç adına kürsüye çıkan Demirtaş sempatizanı isim Yıldırım'a şike göndermesi yaptı.

Koç Chatham House'da kıdemli danışman: Baronlar, FETÖ'cüler, Demirtaş, Oktar
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Fenerbahçe’nin genel kurulunda Selahattin Demirtaş'ı öven paylaşımlar yapan Lübe Ayar, Ali Koç'un talebiyle konuşma yaptı.

Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcılalı'nın Adnan Oktar cemaati ile ilişkisini gündeme getirmesini eleştiren Lübe Ayar, Aziz Yıldırım'a 3 Temmuz şike davasına dair imalarda bulundu.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın canlı yayında "Londra'daki Baronlar Koç'u destekliyor" sözleri gündem oldu. Koç'un Chatham House'da danışman olduğu ortaya çıktı.

Sevr Anlaşmasının mimarı Chatham House'da (ÇETIM HAUS) kıdemli danışman olarak görev alan Ali Koç, aynı zamanda ABD Derin Devleti Gladyo'nun operasyon merkezi NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nın yan kuruluşu olan CFR'nin de yöneticisi.

Chatham House'un en büyük finansörleri ise George Soros ve Rothschild, Rockefeller, ve Koç Ailesi.

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# Chatham House # ali koç # fenerbahçe
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