Kocaeli Adliyesi’nde büyük skandal! Emanet bürosundaki ziynet ve döviz kayboldu

Kocaeli Adliyesi'nde suç delillerinin muhafaza edildiği adli emanet bürosundan kıymetli eşya ve döviz çaldığı tespit edilen bir yardımcı personel yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli Adliyesi’nde büyük skandal! Emanet bürosundaki ziynet ve döviz kayboldu
Yayınlanma:

Olay, 11 Kasım tarihinde Kocaeli Adliyesi'nde gerçekleşti. Adli emanet bürosunda yardımcı hizmet sınıfında çalışan B.B. isimli personelin öğleden sonra işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenildi.

Aynı gün tutanak tutulmasının ardından, yetkili memurlar tarafından ziynet ve kıymetli eşya sayımına başlandı. Yapılan sayımlar sonucunda, emanet deposundaki bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı kesin olarak tespit edildi.

ZANLI SAKARYA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı ve B.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri ertesi gün, 12 Kasım'da, şüpheli B.B.'yi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece "kamu kurumundan hırsızlık" eylemi nedeniyle tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

4 GÖREVLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yayımladığı resmi açıklamada, hırsızlık olayının detaylarını doğruladı ve adli emanet deposunun güvenliğinden sorumlu olan dört görevli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, adli emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bu görevliler hakkında ayrıca disiplin yönünden de soruşturma süreci başlatıldı.

Özellikle adli emanet memuru Ç.E. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Başsavcılık, adli emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemlerinin yapıldığını vurgulayarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir," bilgisini paylaştı.

Okulda zehirlenme şüphesi! Onlarca öğrenci rahatsızlandı, soruşturma açıldıOkulda zehirlenme şüphesi! Onlarca öğrenci rahatsızlandı, soruşturma açıldıYurt
Bakan Göktaş’tan çarpıcı uyarı: “Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”Bakan Göktaş’tan çarpıcı uyarı: “Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli hırsızlık
Günün Manşetleri
15 bin yeni öğretmen göreve başlıyor
''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 6 milyar dolarlık dev finansman yolda
“Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”
Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmralı komisyonu kararına ilk yorum
“21 yıllık çevre devrimi, ev sahipliğiyle taçlandı”
Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu!
Aile yılı ulaşım raporu açıklandı!
9 firari suçlu farklı ülkelerden Türkiye’ye getirildi
Çok Okunanlar
Mevduat faizleri güncellendi! Mevduat faizleri güncellendi!
Altın piyasasında FED rüzgarı! Altın piyasasında FED rüzgarı!
Asgari ücrette zam hesapları hızlandı! 2026 için masada hangi oranlar var? Asgari ücrette zam hesapları hızlandı! 2026 için masada hangi oranlar var?
Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!