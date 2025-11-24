Kocaeli Adliyesi’nde büyük skandal! Emanet bürosundaki ziynet ve döviz kayboldu

Olay, 11 Kasım tarihinde Kocaeli Adliyesi'nde gerçekleşti. Adli emanet bürosunda yardımcı hizmet sınıfında çalışan B.B. isimli personelin öğleden sonra işe gelmemesi üzerine durumdan şüphelenildi.

Aynı gün tutanak tutulmasının ardından, yetkili memurlar tarafından ziynet ve kıymetli eşya sayımına başlandı. Yapılan sayımlar sonucunda, emanet deposundaki bir kısım ziynet eşyasının ve paranın yerinde olmadığı kesin olarak tespit edildi.

ZANLI SAKARYA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı ve B.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri ertesi gün, 12 Kasım'da, şüpheli B.B.'yi Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan B.B., çıkarıldığı mahkemece "kamu kurumundan hırsızlık" eylemi nedeniyle tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

4 GÖREVLİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin yayımladığı resmi açıklamada, hırsızlık olayının detaylarını doğruladı ve adli emanet deposunun güvenliğinden sorumlu olan dört görevli hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, adli emanet deposunda görevli olan emanet memuru Ç.E., zabıt katipleri H.H.Y. ile Y.A. ve yazı işleri müdürü F.Ş. hakkında adli yönden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Bu görevliler hakkında ayrıca disiplin yönünden de soruşturma süreci başlatıldı.

Özellikle adli emanet memuru Ç.E. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiği bildirildi. Başsavcılık, adli emanet deposunun tüm sayım ve kontrol işlemlerinin yapıldığını vurgulayarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir," bilgisini paylaştı.