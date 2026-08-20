Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.

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Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu - Resim: 2

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu - Resim: 3

3 CESET MORGA KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu - Resim: 4

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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kocaeli ceset bulundu