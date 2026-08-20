Kocaeli Darıca'da sahilde 3 ceset bulundu

3 CESET MORGA KALDIRILDI

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.