Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla görevden ihraç edilen 10 polis hakkında yakalama kararı verildi.
Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gözaltına alındı.
Operasyonda görevden ihraç edilen 10 polis memuru gözaltına alındı
Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.