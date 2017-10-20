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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı var

Kocaeli'de, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı var

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 polis gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Kocaeli'de belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, firari durumdaki 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #fetö #pdy
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