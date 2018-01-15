Kandıra ilçesinde kayalık alanda dalgaların etkisiyle gözden kaybolan cesedi arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalık alanda bulunduktan sonra dalgaların sürüklemesiyle gözden kaybolan cesedi arama çalışmalarına ara verildi.



Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde dolaşan 2 kişi, buldukları sırt çantasını Kerpe Jandarma Karakolu'na götürdü.



Yapılan incelemede çantanın içerisinden E.E. isimli kadının kayalıklardan atladığı notu çıkması üzerine başlatılan araştırmada, söz konusu kişiden Cumartesi gününden bu yana haber alınamadığı ve arandığı belirlendi.



Bölgede yapılan incelemelerde, kayalıklar ile deniz arasında yüz üstü cansız şekilde yatan bir kişinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), AFAD, Kıyı Emniyet ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.



Kıyı şeridinde kayalıkların üzerinde bulunan ceset, olumsuz hava şartları nedeniyle yükselen dalgaların etkisiyle sürüklenerek, gözden kayboldu.



Ekiplerin sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü çalışmalara, havanın kararması üzerine görüş mesafesinin azalması, denizin aşırı dalgalı, alanın kayalık ve uçurum olması nedeniyle ara verildi.