Kocaeli merkezli 23 ilde operasyon! Sahte kiralama ilanlarıyla milyonluk vurgun

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan bir şebeke çökertildi. 19 Mayıs tarihinde Kocaeli başta olmak üzere Türkiye genelinde 23 farklı ilde 44 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda hedeflenen şüphelilerden 39'u yakalanarak gözaltına alındı.

AĞA DÜŞÜRMEK İÇİN ARAMA MOTORLARINA REKLAM VERMİŞLER

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik takip ve projeli dosya çalışması, şebekenin çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Şüphelilerin internet üzerindeki arama motorlarına özel reklamlar vererek kendi oluşturdukları sahte araç kiralama ilanlarını en üst sıralara taşıdıkları tespit edildi. İlanlarda yer alan GSM numaraları üzerinden iletişim kuran mağdurlara, şebeke üyeleri tarafından kurumsal bir şirket imajı çizildi.

Ağlarına düşürdükleri kişilere kasko, sigorta poliçesi ve depozito bedeli gibi çeşitli bahaneler sunan şahıslar, mağdurların önceden hazırlanan banka hesaplarına yüksek meblağlarda para yatırmasını sağladı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şebekenin 13 farklı olaya karıştığı belirlendi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 954 milyon 974 bin 644 lira 86 kuruş olduğu tespit edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Gözaltına alınan 39 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan diğer firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.