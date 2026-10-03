Kocaeli merkezli 9 ilde "Mizan Operasyonu": 31 milyar TL'lik vergi vurgununda 31 tutuklama!

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, vurgunun toplam işlem hacminin 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

Hedefteki Firmalar: Araştırmalarda, 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptığı ve haksız vergi iadesi aldığı tespit edildi.

Operasyon Noktaları: 29 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 52 şüpheli yakalandı.

31 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE, MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakim karşısına çıkarıldı.

Tutuklananlar: Hakim tansikliliğiyle 52 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Adli Kontrol ve Firariler: 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 8 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Malvarlığına Tedbir: Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonundaki soruşturmanın tüm yönleriyle çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.