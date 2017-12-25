FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 23 muvazzaf asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik, Kocaeli merkezli çeşitli illerde düzenlenen operasyonda, 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 32 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara, Balıkesir, Hakkari, Kocaeli, Malatya ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 9 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.