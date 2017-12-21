Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 asker gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere toplam 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.



Bir firari teğmeni yakalama çalışmaları devam ediyor.