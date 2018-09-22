Kocaeli’nde oğluna, okulun istediği pantolonu alamadığı için İsmail Devrim'in kendisini banyoda iple asarak yaşamına son vermişti. Kocaeli Valiliği, intiharın psikolojik olduğunu, maddi nedenlere dayanmadığını öne sürdü.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki İsmail Devrim, Hereke Nuh Çimento Meslek Lisesi birinci sınıfa giden oğluna okulun istediği pantolonu alamadığı için kahrından intihar ettiği öğrenilmişti.



Okulun istediği pantolon olmadan okula giden 14 yaşındaki M.D. derse alınmayarak bir gün yok yazıldı. Eve geri gönderilen çocuk durumu anne ve babasına anlattı. Annesi, baba İsmail Devrim'in duruma çok üzüldüğünü belirtti. Baba, olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra, perşembe sabahı 06.00 sularında evinin banyosunda kendini asmış halde bulundu.



İsmail Devrim'in eşine “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” dediği belirtildi.



Kocaeli Valiliği olayla ilgili dün gece geç saatlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada, inceleme ve araştırmalar neticesinde intiharın psikolojik olduğu, maddi nedenlere dayanmadığı öne sürüldü. Aydınlık