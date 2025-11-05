Kocaeli Valisi Gebze’de çöken binalara ilişkin konuştu: “Yarın yol haritasını paylaşacağız”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze’de çöken apartman ve tahliye edilen binalara ilişkin yürütülen çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, yarın sürece ilişkin yol haritasının açıklanacağını duyurdu.

Vali Aktaş, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ile birlikte, 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çöktüğü Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi ve tedbiren tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, olayın ilk anından itibaren 24 saat esasına göre devam ettiğini belirten Aktaş, sürece ilişkin bilgi verdi.

Aktaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilirkişi heyetinin incelemelerinin sürdüğünü, İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı takibiyle TÜBİTAK ve üniversitelerin de destek verdiğini açıkladı.

YARIN KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Vali Aktaş, “Adeta bir bilim kurulu oluşturuldu. Olayın oluş şekli ve tahliye edilen binaların durumu titizlikle inceleniyor. Bugün itibarıyla sona gelmiş bulunuyoruz. Enkazın son kısımları da adli incelemeyle paralel olarak kaldırılıyor. Tamamen kaldırıldıktan sonra son bir değerlendirme yapılacak ve büyük ihtimalle yarın yapacağımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Alanında yetkin bilim insanlarının son teknolojik cihazlarla bölgedeki faaliyetlere katıldığını vurgulayan Aktaş, vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerin yeniden gözden geçirildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın enkazında Emine ve Levent Bilir ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.