Kocaeli'de anne ve oğlunun darp edildiği olayda karar: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü bir kafede meydana gelen ve Meryem Yıldırım (39) ile oğlu Talha Kaan İzal'ın (21) feci şekilde darbedildiği olayla ilgili yürütülen adli işlemler sonucunda yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan üç şüpheliden Kürşat G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

YARDIM ETMEK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, bayramın birinci günü Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal'ın vakit geçirmek amacıyla İzmit'teki bir kafeye gitmesiyle başladı. İddiaya göre Yıldırım, kafe önünde bir şahsın darbedildiğini fark etti. Mağdur kişiye yardım etmek amacıyla bu şahsı kafenin içine çağırdı. Ancak bu esnada şahsı darbeden grup da mağdurun peşinden kafeye girerek küfretmeye başladı.

Kafeye giren grubun küfürlü konuşmaları üzerine Talha Kaan İzal araya girdi. İzal'ın gruptakilere yönelik "Burada kadınlar var, küfür etmeyin" şeklinde uyarısında bulunması üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda grup, anne ve oğlunu darbetmeye başladı.

YÜZÜNDE KIRIKLAR VE KABURGASINDA ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Saldırı sırasında yüzüne ve vücuduna tekmeler alan Meryem Yıldırım, ağır yaralanarak kanlar içinde kaldı. Oğlu tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yapılan tıbbi kontrollerinde, yüzünde çok sayıda kırık ve kaburgasında çatlak olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Meydana gelen olayın ardından emniyet güçleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Kürşat G., E.G. ve U.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat G. tutuklandı. Diğer şüpheliler E.G. ile U.S.'nin ise serbest bırakıldıkları bildirildi.