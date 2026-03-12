Kocaeli'de cinsel istismar davasında kan aktı
Mahkeme salonunda yaşadıklarını anlatan kadın, duruşma çıkışında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği kişiyi kalbinden bıçaklayıp öldürdü.
OLAYIN GEÇMİŞİ VE ŞİKAYET
25 yaşındaki Sümeyye Y., geçen yıl Ahmet Furkan ile nişanlandı. Ancak ikili bir süre sonra ayrıldı.
İddiaya göre, Ahmet Furkan'ın yakın arkadaşı Emrah Çeliksoy genç kızı istismar etti.
Şikayet üzerine Çeliksoy tutuklandı.
İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI
Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Müşteki Beyanı: Sümeyye M., sanık Emrah Çeliksoy’un kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp korktuğu için uzun süre kimseye söyleyemediğini ifade etti.
İddiaları reddeden Çeliksoy, ilk duruşmadan tahliye edildi.
ADLİYE ÖNÜNDE CİNAYET
Duruşmanın sona ermesinin ardından taraflar adliye önünde yeniden tartışmaya başladı.
Sümeyye M., adliye karşısındaki bir kafeden aldığı bıçakla Emrah Çeliksoy'a saldırdı.
Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan Sümeyye M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.