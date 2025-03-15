Kocaeli’de dev kaçakçılık operasyonu: 8 milyon kaçak makaron ele geçirildi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonda, 8 milyon boş makaron ele geçirildi. Anadolu Otoyolu üzerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin önemli bir bulguya ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tırda yapılan detaylı aramada, 8 milyon boş makaron bulundu. Makaronlar, sigara üretiminde kullanılan filtreli sigara kağıtları olarak biliniyor ve bu tür ürünlerin kaçak olarak ticareti, büyük bir yasa dışı ticaretin parçası olabiliyor. Kaçak sigara üretiminin önlenmesi amacıyla yapılan bu başarılı operasyon, Kocaeli’deki yetkililer tarafından büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak tırın sürücüsü ve bir diğer şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri alınırken, kaçakçılık operasyonlarının devam edeceği ifade edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür operasyonların sıklıkla yapılacağını ve illegal tütün ticaretine karşı kararlı bir mücadele sürdüreceklerini belirtti.