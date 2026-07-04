Kocaeli'de dev operasyon! Milyonluk kaçakçılık şebekesi çökertildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1-3 Temmuz tarihleri arasında Körfez ilçesinde harekete geçti. İstihbarat çalışmaları neticesinde tespit edilen şüphelilere ait ikamet, depo ve araçlarda geniş çaplı aramalar gerçekleştirildi.

MİLYONLUK KAÇAK MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin lira olan yüklü miktarda üretim malzemesi ve kaçak ürün ortaya çıkarıldı. Ekipler; 115 litre etil alkol, 27 litre alkollü içki ile 5 adet viski ve rakı aroma kiti tespit etti. Alkol dolumunda kullanılan 220 plastik bidon ve 70 adet kesilmiş bandrol jandarma tarafından kayıt altına alındı. Aynı operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde kaçak tütün üretimine yönelik önemli ekipmanlar da bulundu. Aramalarda 290 bin boş ve 77 bin dolu makaron ile 85 kilogram kıyılmış tütüne el konuldu. Üretim sürecini sağlayan 1 hava kompresörü ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Baskınlar sırasında tüm bu üretim ve paketleme materyallerinin yanı sıra ruhsatsız tabanca ile kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Söz konusu operasyonun tamamlanmasıyla birlikte, el konulan malzemelerle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında adli işlem süreci başlatıldı.