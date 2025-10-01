Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu! 124 gözaltı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 10 Ağustos ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayan ve süren çalışmalarda, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik titiz bir araştırma yapıldı. Bu süreçte, 86 şüpheli tutuklandı. Operasyonun finali ise sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

TERMAL KAMERALARLA TESPİT EDİLEN EVLERE BASKIN

Kocaeli’deki büyük uyuşturucu operasyonunda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin ve narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan bu baskınlarda, termal kameralar ve dronlar kullanılarak evler tek tek tespit edildi. Polis, uyuşturucu maddelerle dolu evlere baskın yaparak suçluları yakaladı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 124 kişi arasında 38 kişi, final operasyonunda yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir tüfek, 45 fişek ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı yer alıyor. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro da operasyon kapsamında ele geçirilen paralar arasında yer aldı.

124 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SORGULAR DEVAM EDİYOR

Toplamda 124 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Kocaeli’deki emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını gösterdi. Gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, dosya kapsamında şüpheliler hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.