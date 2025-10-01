Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu! 124 gözaltı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli’de düzenlenen büyük uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan 124 şahıs gözaltına alındı. Operasyon, şafak vakti yapılan baskınlarla sona erdi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu! 124 gözaltı, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 10 Ağustos ile 1 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayan ve süren çalışmalarda, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik titiz bir araştırma yapıldı. Bu süreçte, 86 şüpheli tutuklandı. Operasyonun finali ise sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi.

TERMAL KAMERALARLA TESPİT EDİLEN EVLERE BASKIN

Kocaeli’deki büyük uyuşturucu operasyonunda, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte polis ekipleri belirlenen adreslere baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin ve narkotik köpeklerinin desteğiyle yapılan bu baskınlarda, termal kameralar ve dronlar kullanılarak evler tek tek tespit edildi. Polis, uyuşturucu maddelerle dolu evlere baskın yaparak suçluları yakaladı.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 124 kişi arasında 38 kişi, final operasyonunda yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 11 kilo 178 gram esrar, 6 kilo 783 gram eroin, 163 gram kokain, 5 kilo 503 gram sentetik kannabinoid, 72 gram AM-2201, 340 adet extacy hap, 2 kilo 62 gram metamfetamin, 24 adet captagon hap, bin 127 adet sentetik ecza, 183 kök kenevir, 25 hassas terazi, 17 tabanca, bir tüfek, 45 fişek ve 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı yer alıyor. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 225 TL, 150 ABD doları ve 11 bin 325 Euro da operasyon kapsamında ele geçirilen paralar arasında yer aldı.

124 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, SORGULAR DEVAM EDİYOR

Toplamda 124 kişinin gözaltına alındığı operasyon, Kocaeli’deki emniyet ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını gösterdi. Gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki sorguları devam ederken, dosya kapsamında şüpheliler hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

BYD Türk otomobil pazarını sarstı: En pahalı model 5 milyon tl’yi geçti!BYD Türk otomobil pazarını sarstı: En pahalı model 5 milyon tl’yi geçti!Otomobil
Spotify Türkiye’de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı! Yeni ücretler ne kadar oldu?Spotify Türkiye’de abonelik ücretlerine yüzde 66 zam yaptı! Yeni ücretler ne kadar oldu?Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli operasyon
Günün Manşetleri
3 Türk vatandaşı da dahil 11 kişi kurtarıldı
Kocaeli’de dev uyuşturucu operasyonu!
Meclis’te kritik mesajlar
Üniversite eğitimi kısalıyor mu?
Vatan Partisi'nden Meksika'da çağrı
o tarihten sonra kullanılmayacak!
Gazze’ye yardım filosunda gergin saatler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları Tarım Kredi Marketlerinde büyük indirim: İşte 30 Eylül-6 Ekim fırsatları
Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları Altın rekor kırdı, gram altın yükseliyor: 1 Ekim güncel altın fiyatları
Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor! Bu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor!
600 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor? 600 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde ne kadar kazanıyor?
1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar? 1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?