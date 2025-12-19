Kocaeli’de düşen İHA ile ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal bir arazide hareketsiz halde bulunan insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, İHA’nın Rus menşeli Orlan-10 tipi olabileceğini açıkladı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi’nde bir arazide hareketsiz halde duran insansız hava aracını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, insansız hava aracının bulunduğu noktada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından düşen İHA ile ilgili teknik ve adli süreç başlatıldı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün Kocaeli-İzmit ilçesi Çubuklubala Mahallesi sınırları içerisinde ilk belirlemelere göre;
Rus menşei keşif ve gözetleme amaçlı kullanılan Orlan-10 tipi olduğu değerlendirilen,
İnsansız Hava Aracı (İHA) bulunmuştur.

Konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.”

Yetkililer, olayla ilgili teknik incelemenin sürdüğünü ve gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.

