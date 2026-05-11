Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi taşıyan servis aracı ile tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Devrilen serviste bulunan yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi güzergahında trafik kazası meydana geldi.

1 6
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.

2 6
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SERVİS ARACI DEVRİLDİ

Araçların birbirine girmesinin ardından savrulan işçi servisi yola devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 6
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Sağlık personeli, araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.

4 6
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 5

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Kazada yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ömer Aydın, sevk edildiği özel hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

5 6
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 6

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve tedavisi devam eden N.P.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

6 6
kocaeli işçi servisi trafik kazası