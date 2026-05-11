Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi taşıyan servis aracı ile tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Devrilen serviste bulunan yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi güzergahında trafik kazası meydana geldi.
H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır çarpıştı.
ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SERVİS ARACI DEVRİLDİ
Araçların birbirine girmesinin ardından savrulan işçi servisi yola devrildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.
HASTANEDEN ACI HABER GELDİ
Kazada yaralanan toplam 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ömer Aydın, sevk edildiği özel hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kazadan yaralı olarak kurtulan ve tedavisi devam eden N.P.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.