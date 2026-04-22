Kocaeli’de FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme ve hücre yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen isimlere yönelik operasyonel süreç dün sabah saatlerinde başlatıldı. Önceden tespit edilen adreslere düzenlenen koordineli baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller ve dijital veriler, incelenmek üzere ilgili birimlere nakledildi.

SÜREKLİ MÜCADELE VE GÜVENLİK

Emniyet yetkilileri, terör örgütlerinin mahrem birimleri ve deşifre edilmemiş hücrelerine yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. İl genelinde kamu düzenini tehdit eden tüm yasa dışı yapılanmalara karşı kararlılık mesajı verilirken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerin sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. Güvenlik birimleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik teknik analizlerin derinleştirilerek devam edeceğini bildirdi.